中小企業投資再增7家 後續仍有70家排隊待審

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）中小企業投資再傳捷報，經濟部今天表示，再通過7家中小企業投資案，總金額超過新台幣23億元，且後續仍有70家排隊待審，投資台灣熱度不減。

經濟部今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天舉行「中小企業加速投資行動方案」第20次聯審會議，通過7家中小企業投資超過23億元。

經濟部表示，目前已通過81家中小企業，總投資金額超過367億元，可帶來3440個本國就業機會，後續還有70家中小企業排隊等待審查，顯現投資台灣熱度不減。

威興鑄造主要生產各式機械工具零件，也是智慧機械產業供應鏈。看準自動化為未來趨勢加上台商回流需求增加，威興計劃在台中市投資1.7億元擴廠，並購置自動化鑄造設備，提升換模效率及降低用料耗費，可創造8個本國就業機會。

油順精密為油壓制動器大廠，也是首家獲得航太認證的流體傳動廠，商品行銷美洲、日本、歐洲等28國，油順精密為了因應訂單需求、降低成本，將投資逾2億元在台中市精密園區建置智慧產線，估可創造65個本國就業機會，同時持續開發流體傳動組件，布局高附加價值產品，以應用於航太、建築、風力發電等產業。

詮偉五金擅長製造高品質低鉛龍頭零件，廣受歐美、日本衛浴品牌青睞，將投資8000萬元建置智慧化產線擴大生產規模，招募26個本國人力。詮偉五金也將持續開發綠色節能衛浴設備，投入科技陶瓷、塑膠材料研發應用，提供更安全的衛浴新選擇。

煜林企業強項為塑膠和工程塑料電鍍零件，產品應用從家電、消費性電子產品零件到汽車OEM零件，煜林將投入約10億元在台南永康科技工業園區新建智慧化廠房，導入自動化機械與新型環保設備，估計可為大台南地區帶來246個本國就業機會。

虹銘是粉末冶金專業製造商，透過金屬粉調配後燒結成合金，商品主攻基礎產業、3C產品、IT產業。由於虹銘廠房空間飽和，決定擴大投資2億元在苗栗新建智慧化廠房，增設電動車零件產線，力拚轉型升級，可帶來15個本國就業機會。

萬向精密擅長精密零件加工，也是保時捷（Porsche）、豐田（Toyota）、VOLVO及日立等業者供應商。因為產線不敷使用，萬向精密將投資近3億元，在台中大肚產業園區新廠購置自動化機械設備，並招募66個本國人力。

博謙生技是全球少數提供原料藥及製劑客製化服務一條龍模式的藥廠。由於隨著業務量提高，原生產廠不敷使用，加上需配合外銷需求與國際法規要求，博謙將投資台南科學園區既有廠房3億元，增設無菌凍晶針劑生產基地、符合國際製藥規範的包裝異檢暨防偽溯源系統產線，並招募18位本國專業人才。（編輯：鄭雪文）1081206