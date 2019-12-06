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雙鴻11月營收月增1.42% 12月拚歷史新高

最新更新：2019/12/06 18:30

（中央社記者韓婷婷台北6日電）散熱廠雙鴻11月營收新台幣9.39億元，月增1.42%，年增28.86%，受惠客戶新手機開始拉貨，加上顯示卡及伺服器散熱都有不錯表現，法人預期12月營收有機會挑戰歷史新高。

雙鴻累計前11月營收93.31億元，年增33.28%；由於今年農曆春節較早，預料12月將有提前備貨潮，加上客戶有新機開始出貨，營運熱度將持續攀升。除了手機外，包括顯示卡、伺服器需求也都不錯。

雙鴻表示，明年5G將進入爆發期，延續到2021年將是成長幅度斜率最高的2個年度，預料對產業的拉動力相當強勁。隨著5G滲透率拉升，客戶陸續推出新機，採用均熱板（VC）的機種越來越多，明年第1季可望持續看旺，預估均熱板供不應求市況將延續到明年上半年。

另外，隨著5G基礎建設持續推動，將帶動伺服器及資料中心需求，雙鴻去年積極跨足伺服器已有不錯斬獲，樂觀期待明年度伺服器及資料中心帶動的需求，配合客戶需求，今年積極擴增產能因應。

雙鴻下半年開始伺服器逐步恢復動能，加上手機熱管及均熱板出貨熱絡，已連續5個月單月營收維持在9億元以上，推升第3季獲利勁揚，毛利率、營益率雙創新高，單季稅後純益3.39億元，締造單季新高紀錄，季增50%、年增429%，每股稅後純益4.11元，累計前3季每股稅後純益來到9.19元，直逼一個股本。（編輯：郭萍英）1081206

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