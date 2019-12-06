台股週線上漲120.07點 半導體漲最多

（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在11609.64點，週線較上漲120.07點，漲幅約1.05%，半導體類指數上漲2.52%最大，跌幅以其他類指數下跌0.72%為最大。

證交所指出，本週未含金融類指數上漲119.2點，漲幅約1.23%，未含電子類指數下跌3.71點，跌幅約為0.02%，未含金融電子類指數上漲0.49點，漲幅不大。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，雖然受到美國參議院通過「香港人權與民主法案」，管制及封殺華為，恐為美中貿易談判添變數，加上美對巴西以及阿根廷鋼鋁產品課稅、美製造業指數（ISM）數據不如預期，影響上週及本週全球股市拉回整理，但台股本週依然收紅。

陳冠升指出，因川普政策做多、美國經濟數據仍佳，美股強勢整理且仍有上漲空間，對全球股市有利。

他說，只要美股不大跌，台積電、大立光、鴻海、聯發科4大天王股價沒有重挫，台股大盤修正幅度就會有限，類股輪動仍將持續。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣5694.52億元，全體上市股票成交金額為5257.7億元，股票成交量周轉率為1.44%。

各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1598.27億元，占全體上市股票交易金額30.4%。電子零組件類1178.67億元，占全體上市股票交易金額22.42%。光電類637.97億元，占全體上市股票交易金額12.13%成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類5.97%、光電類4.59%、半導體類3.33%。

累計今年初開盤迄今共225個交易日，集中市場總成交金額為26兆8448.68億元，市場日平均成交金額為1193.11億元，股票成交量周轉率為67.53%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。

12月6日全體上市公司總市值為35兆1808.79億元，較上週市值增加3717.42億元，增幅約為1.07%。（編輯：鄭雪文）1081206