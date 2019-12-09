神基年終專案挹注 法人看好第4季營收續強

（中央社記者吳家豪台北9日電）法人表示，強固型工業電腦廠神基11月營收優於預期，主要受惠於強固型電腦旺季出貨效應，看好在客戶年終專案挹注，第4季營收將維持高檔，維持買進評等及目標價53元。

神基今年11月合併營收新台幣25.5億元，月增8.7%，年增13.1%，為近13年單月新高。

法人指出，神基11月營收成長主要受惠於強固型電腦旺季效應出貨穩定增加，以及綜合機構件的高階筆記型電腦碳纖機殼ODM（原始設計製造）新訂單挹注。2019年前11月神基累計合併營收248.21億元，較去年同期增加9.6%。

法人看好神基今年第4季營收將受惠於強固型電腦公家機構客戶年終專案入帳效應，且第4季汽車金屬機構件越南廠區新產能也開始投產，預期第4季營收將可維持在第3季旺季高檔水準以上。

雖然短中期國際政經爭端不確定變數影響仍在，但法人預期，神基2020年營收仍將持續受惠於強固型電腦專案新訂單挹注、塑膠與金屬機構件等代工訂單穩定成長，以及5G、AI（人工智慧）與自駕車等應用新商機，應可維持往年平均年增8%至12%水準。

此外，神基旗下金屬機構件子公司華孚（6235）受今年第1季末昆山廠區火災影響而認列轉投資損失，但有望在2020年轉虧為盈，維持神基「買進」評等和目標價53元。（編輯：黃國倫）1081209