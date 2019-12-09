旺宏歡慶30週年 吳敏求送每名員工1萬紅包

（中央社記者張建中新竹9日電）旺宏今天歡慶成立30週年，董事長吳敏求表示，希望未來20年能成為NAND Flash領導者，他也宣布好消息，將發放每名員工新台幣1萬元紅包，總金額約4000萬元，感謝員工與眷屬們的支持。

旺宏中午在總部大廳舉行30週年慶活動，吳敏求與經營團隊及員工們高唱生日快樂歌，並切蛋糕，慶祝成立30週年。

吳敏求說，30年前自美國回國創業，幾乎一無所有，回顧過去，第一個10年旺宏成為半導體業的標竿，營業額成長至10億美元。

第二個10年，旺宏面臨困境，幾乎要倒閉，吳敏求表示，經過努力，旺宏又站起來了。第三個10年，他說，旺宏做出19奈米的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），又站起來。

吳敏求對員工們表示，因為有你們，讓旺宏能夠成長茁壯，未來還有許多挑戰，希望未來20年能夠成為NAND Flash領導者，創造下個奇蹟。

為對員工與眷屬們表達感謝之意，吳敏求說，將發放每名員工1萬元紅包，可以帶家人去享用耶誕大餐，總金額約4000萬元。現場隨即響起熱烈掌聲。（編輯：林孟汝）1081209