有線電視產業拚升級 凱擘推聲控功能吸睛

（中央社記者台北9日電）有線電視產業拚升級，凱擘大寬頻今天宣布推出「電視管家」功能，可聲控控制電視；中嘉bb寬頻目前300M以上用戶逐漸上升，今天再推1Gbps光纖上網，瞄準市場G級頻寬需求。

凱擘大寬頻今天正式推出「電視管家」功能，只要透過語音指令就能啟動電視管家功能，透過Google Nest Mini智慧音箱將電視管家與A1 Box綁定，即可以語音指令啟動電視管家，聲控A1 Box隨時開關電視、調整音量大小聲、轉換頻道，還能說出關鍵字搜尋想看的節目或影片。

此外，為提供用戶多元的繳費管道，繼LINE Pay一卡通行動支付帳單服務上線後，凱擘再推出「街口支付」繳費服務，即日起，凱擘大寬頻用戶都能透過街口支付，以綁定銀行帳戶或信用卡方式，完成凱擘大寬頻各項服務帳單繳費，只要開啟「街口支付APP」，點選「繳費」中的「有線電視費」，即可於「掃瞄帳單條碼」後完成付款。

中嘉bb寬頻推出1Gbps光纖上網， 每月999元，11家系統台一步到位全經營區供裝，未來可無縫接軌在高頻寬上乘載物聯網、雲端、AI等各種智慧應用及影音服務。

中嘉行銷長謝曉琳強調，中嘉目前300M以上高頻寬用戶數有逐漸上升趨勢，自9月以來平均每月成長6%，加上明年東奧全程4K轉播，整體市場對G級頻寬的需求正逐漸成形，中嘉以顧客導向為行動依據，作為數位匯流的大平台，不只是積極整合影音甚至智慧家庭服務，同時持續投入加強基礎網路建設，透過提供光纖上網，將多元內容傳輸到用戶家中。（編輯：張均懋）1081209