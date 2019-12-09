松江南京地上權案 元大人壽以53.3億元標下

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）財政部國產署公告招標的「捷運松江南京地上權案」今天開標，僅有元大人壽保險公司出標，以新台幣53.3億元得標，取得70年地上權使用權，溢價率29.9%。

有別於2018年上一個國產署指標性大案「空軍官兵活動中心舊址地上權案」開標，當時吸引5家金融業者搶標，今天「捷運松江南京地上權案」只收到1封標單，由元大人壽以53.3億元得標，得標價比權利金底價高出約12.28億元，溢價率達29.9%，拆算每坪標脫單價367.5萬元。

國產署表示，由於該地其中一塊基地與捷運松江南京站共構，得標的元大人壽未來還須另外支付台北市捷運局2億3212萬餘元。

元大金控旗下元大銀行去年以82.01億元、溢價率123%，搶下「空軍官兵活動中心舊址地上權案」，今天旗下元大人壽再以53.3億元得標「捷運松江南京地上權案」。

捷運松江南京地上權案位於松江路、松江路90巷及松江路108巷間，地理位置極佳，處於台北市東西向商業動脈交通核心周邊地區商業密集，辦公大樓及金融產業群聚；內含兩個街廓，使用分區為第三種住宅區及第三種商業區，總面積1450.5坪，為國發會移交基金資產活化標的。

國產署指出，該地在今年10月7日公告招標，今天開標，設定權利金底價41億0230萬2960元，換算約為市價的4.5成，地上權存續期間70年，地租年息率4%，其中隨申報地價調整年息率為1.0%，不隨申報地價調整年息率為3.0%；地上權及地上建物不得辦理一部讓與，且限制不得作住宅使用。（編輯：黃國倫）1081209