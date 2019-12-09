亞太電扶植新創 壯大5G生態圈

亞太電信迎戰5G除了靠轉型，也拉攏跨領域夥伴壯大生態圈，自去年起推動「亞太電5G創育加速器」計畫，扶植5G新創發展，跨領域加速5G應用發展。圖左起亞太電信網路技術中心資深協理楊騰達、JustCo Taiwan總經理陳兆慶。（亞太電提供）中央社記者江明晏傳真 108年12月9日

（中央社記者江明晏台北9日電）台灣5G競標即將登場，亞太電信迎戰5G除了靠轉型，也拉攏跨領域夥伴壯大生態圈，自去年起推動「亞太電5G創育加速器」計畫，扶植5G新創發展，跨領域加速5G應用發展。

第二期「亞太電信5G創育加速器」計畫今年第4季展開，繼日前往芬蘭、泰國挖掘海外潛力獨角獸，今天在台舉辦招募說明會，攜手亞洲共享辦公空間品牌JustCo，提供免費創育空間，讓新創團隊可透過此空間進行交流，並在經濟部政府單位指導下，攜手創業資源平台e27、識富天使會，鏈結國際資源，共創政府、企業及新創三贏局面。

亞太電信在經濟部指導下，於去年啟動第一期5G創育加速器計畫，成功協助德國新創團隊「喜德科技」與「愛駒資訊股份有限公司」，導入相關技術整合車聯網應用，並加速朝向商用服務邁進；第二期申請計畫目前已開跑，報名踴躍，明年初將進行培訓計畫，安排入選團隊向潛在投資者及合作夥伴展演最新應用，未來將有機會與亞太電信及投資夥伴商業合作。

亞太電信期盼透過母雞帶小雞方式，整合資通訊優勢，提供5G實驗網測試場域、台北與東南亞JustCo免費創育空間、創業發展相關訓練課程、投資媒合等資源，以期快速孕育5G通訊應用服務新創企業進入市場。

同時，揭幕亞太電信5G加速器全新LOGO風貌，亞太電信為最早跳脫傳統電信產業，致力於發展智慧生活應用，轉型為新創科技服務的公司，並以強力的盾牌代表亞太電信母公司的堅強陣容與產業鏈守護者。（編輯：鄭雪文）1081209