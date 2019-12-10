半導體先進製程帶動 製造業投資全年有望創新高

（中央社記者廖禹揚台北10日電）受國際經濟環境影響，製造業第3季營收續減，但固定資產投資受惠半導體先進製程與5G帶動，年增12.3%，連續第5季正成長，顯示企業未來展望仍看好，全年投資有望超越去年的1.16兆，再創新高。

經濟部統計處今天發布民國108年第3季製造業投資及營運概況調查統計，製造業國內固定資產增購3491億元，創歷年同季新高，年增12.3%，統計處副處長王淑娟指出，不僅連續第5季正成長，今年以來連續3季都為雙位數成長，顯示投資力道穩健強勁。

投資持續成長力道主要來自占比逾6成的電子零組件業，受到半導體業者積極投資先進製程，加上其他電子零組件業者也因應5G布建需求，持續擴大資本支出以提升產能，挹注該業別投資額年增13%。

觀察各主要中行業增幅，以金屬製品業年增56.1%最多，主因部分業者興建廠房，加上離岸風電業者持續進行相關投資所致。化學材料業及基本金屬業則受到高基期影響，分別年減4%及17.1%。

而在營收表現上，所有主要業別皆呈現年減，王淑娟說明，製造業營收受國際經濟情勢影響，傳統產業因原物料價格下跌影響而營收減少，電腦電子及光學製品業因部分智慧行動裝置出貨遞延、筆電廠提前備貨，銷售動能減弱影響，電子零組件業也因DRAM、液晶面板及被動元件價格偏弱，營收續減。不過，電子零組件營收可看出逐漸轉好跡象，預期第4季營收可望轉為正成長。

王淑娟表示，雖然今年前3季營收都呈現負成長，但從投資額持續成長狀況來看，顯示企業對未來展望看好，今年前3季國內固定資產增購累計達1兆129億元，年增23.7%，王淑娟指出，今年前3季累計為歷年同期新高，預估全年投資有望超越去年的1.16兆，再創歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1081210