搶賺觀光財 業者跨海找盟友拚流量

（中央社記者吳家豪台北15日電）行動支付便利性與普及性提升，逐漸成為台灣消費者常用的付款方式之一，但本土市場規模有限，各大品牌遇上成長瓶頸，為擴大流量及追求下一波成長，紛紛跨海結盟搶賺觀光財。

資策會產業情報研究所（MIC）調查發現，2019年上半年台灣消費者對行動支付的認知度高達96.6%，且各年齡層用戶的比例皆成長，26歲至35歲用戶成長幅度最高（14.7%）、曾於國內使用過的比例也最高（75.5%）。

資策會MIC分析台灣行動支付市場的未來發展趨勢發現，用戶品牌忠誠度與通路自有品牌崛起是未來兩個主要觀察方向。資深產業分析師胡自立表示，銷售通路推出行動支付自有品牌的優勢在於新鮮感與會員制高回饋誘因，但是未來1到2年想要擁有更多用戶，關鍵發展方向在於跨通路的會員整合服務。

以國內使用率最高的行動支付服務LINE Pay來看，自2015年上線以來快速成長，今年用戶數將突破730萬大關，全台支付據點超過16.4萬個。隨著近年來市場蓬勃發展，全台已有超過50個行動支付業者加入，LINE Pay更於日前宣布結盟日本、韓國、泰國支付品牌，讓觀光客能在與LINE Pay串接的商家中直接使用手機掃描條碼完成跨境支付。

LINE Pay台灣董事長丁雄注說，面對激烈的競爭態勢，2020年LINE Pay的成長需要打破國界限制，創造無縫的支付體驗，為各國商店夥伴引進更多來客與商機，發揮「行動支付跨境聯盟」的最大綜效。

在本土業者方面，PChome網路家庭執行長蔡凱文日前受訪指出，將整合集團旗下Pi錢包、第三方支付公司支付連、電子支付業者國際連的資源，提升消費者和商家體驗，其中跨境支付也是重點之一。

早在今年3月，網家和日本樂天集團就已宣布簽訂合作協議，透過策略聯盟打造的共通顧客忠誠計畫，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易。網家董事長詹宏志當時表示，網家在台灣可以充分照顧本土使用者，但是當這些使用者出國，網家就幫不上忙。如果能結合世界各地的服務供應商，就能讓台灣消費者「走出去也不覺得孤單」，可見跨境服務的重要性。

除了行動支付和電商業者之外，計程車業者也看上跨境支付商機。台灣大車隊今年11月宣布攜手台新銀行，開通韓亞金融集團旗下HANA CARD的GLN HANA MEMBERS境外錢包服務，讓韓國用戶來台旅遊時，只需掃描手機條碼即可完成支付車資，免除換匯及處理旅遊剩餘款的麻煩。

台灣大車隊董事長林村田說，台灣大車隊目前非現金支付交易比例已達30%，加入GLN HANA MEMBERS使用情境之後，提供的支付方式超過20種，將持續開拓更多樣化的跨國電子錢包與點數回饋合作夥伴。（編輯：黃國倫）1081215