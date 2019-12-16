民營首家雙語示範分行 玉山銀台大分行開業

（中央社記者潘姿羽台北16日電）玉山銀行台大分行今天開業，不同於傳統銀行，這是民營銀行中第1家雙語示範分行；玉山銀行表示，預計於北中南設立3家雙語示範分行、6個雙語示範櫃台，力拚提升金融業競爭力、與國際化接軌。

座落於台灣大學校總區卓越聯合中心的玉山台大分行今天正式開業，玉山銀行總經理黃男州表示，在台大校園設立雙語分行有3個目的，一是提供更完整的服務，二是希望台大分行能成為產學交流的示範，讓金融、科技、學校有更多結合。

黃男州指出，台大有非常多的優秀人才，希望藉著玉山台大分行，讓他們提早了解金融產業及實務運作，未來若想到金融業服務，也能把玉山當作首選。

玉山台大分行做為民營銀行首家雙語示範分行，金融資訊看板、常用申請表單及營業大廳動線標誌皆以英語標註，並提供英文版網路銀行。

特別的是，玉山台大分行的工作同仁是由自台大會計、資管、國企、財金、經濟等系所畢業的學長姐組成，多益成績平均850分以上，每位行員均能以流利的英語提供服務，並由資歷8年的玉山MA林敬偉擔任分行經理，讓「學長姐」回母校服務學弟妹。

黃男州說，玉山銀積極響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，將於北中南設立3家雙語示範分行、6個雙語示範櫃台，持續提供更多的雙語服務。

「台灣金融業走向國際化是必然趨勢」黃男州表示，未來台灣要與世界有更多連結，語言是第一個要克服的問題；目前玉山在海外9個國家地區設立28個營業據點，國內北中南也會各設置1家雙語示範分行，透過這樣的方式，一來可讓在台灣的外國人享受更好金融服務，二來，也能讓台灣金融業更有競爭力，盡最大力量做好準備，走向全世界會有更好的競爭力。（編輯：蘇志宗）1081216