切入循環經濟 亞泥花蓮廠強化廢棄再利用

（中央社記者潘羿菁花蓮16日電）水泥廠切入循環經濟成為當紅炸子雞，亞泥以花蓮廠作示範，今年度承接15萬噸工業廢棄物再利用業務，明年有望增至40萬噸，因為水泥企業規模大，亞泥直言，大家都搶著想跟水泥廠合作。

亞泥花蓮廠現階段年產量約360萬噸，為亞泥在台灣最大產區，亞泥總廠長兼花蓮廠長張志鵬說，早期民國80年代，受惠於國內公共工程訂單暢旺，當時是水泥產業發展高峰，不過隨著市場漸趨成熟，目前國內一年水泥需求量約1000萬噸，為了維持一定稼動率，花蓮廠會適度外銷以調節產能。

不過因應綠色環保潮流，傳產業也開始重視循環經濟，目前亞泥花蓮廠正準備積極導入，舉例來說，今年開始對外承接廢棄物回收再利用，今年度處理量約15萬噸，明年有望提升至40萬噸。

舉例來說，花蓮擁有石材產業，石頭處理生產過程難免有細粉，現在水泥廠可拿來當作原料摻配使用。此外，近期工業廢棄物管理相關辦法，一旦違法處罰對象從廢棄物處理業者擴大至產生廢棄物的業者，讓許多工廠轉向找大型水泥廠處理。

亞泥花蓮廠表示，國內水泥廠企業規模大、擁有嚴謹作業流程，將廢棄物交給水泥廠相對風險偏低，不會發生廢棄物不法傾倒等問題，所以目前很多工廠都想找水泥廠配合再利用。

此外，目前花蓮縣內家用垃圾多半是運至宜蘭利澤代為焚燒，為響應環保，亞泥會將燃燒後的焚化再生料運回工廠內作為燃料，儘管一天才20噸，也可以協助解決縣政府垃圾焚燒運輸問題。

除了廢棄物再利用之外，水泥主要原料為石灰石、細砂、黏土與鐵渣，現階段亞泥向中鋼關係企業中聯資源購入鋼渣，作為水泥摻配的原料之一。

鋼渣為鋼鐵業生產剩料，過去被視為廢棄物，如今則是生產水泥原料之一，此外，也能替水泥廠減少二氧化碳排放，也是循環經濟的概念。

目前亞泥花蓮廠摻配鋼渣比例約2%至3%。（編輯：黃國倫）1081216