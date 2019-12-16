亞泥花蓮廠追求無感爆破 創全球震動值最低

（中央社記者潘羿菁花蓮16日電）亞泥花蓮廠專注於「無感」爆破，亞泥表示，目前花蓮廠爆破震動標準為每秒1.5毫米，其震動值為全球最低，也就是即使山上礦場正在炸山取礦，山下部落居民毫無感覺，堪稱是全世界最無感爆破。

亞泥花蓮廠位於新城山，總面積高達400公頃，現開採面積約83.3公頃，山下有居民部落；一般來說，水泥廠進行開採作業都會使用炸藥炸出塊狀石頭再收集，過去亞泥在海拔760公尺山上，對於爆破震動不會嚴格控管，主要是開採地點距離居民住戶相當遠。

不過歷經46年開採，從海拔760公尺往下來到海拔約200餘公尺，從山上到半山腰，距離居民住戶變近。因此這幾年亞泥花蓮廠自行研究如何降低震動值，讓山下居民不要因為開採作業影響居住品質。

亞泥直言，透過研究減量炸藥與安置炸藥位置達到最小震動，但又必須是最有效益爆破方式，舉例來說，炸藥抓到最適量，可以將石灰石炸碎，又不能讓礦石到處噴飛，因為石頭飛愈遠，怪手就跑到更遠地方才能收集礦石，一點也不符合效益。

亞泥說，美國礦山局認定爆破震動在每秒19毫米以下，周圍建築物都不會結構影響，亞泥花蓮廠震動值為每秒1.5毫米，比起中國的30毫米、印度澳洲的10毫米、德國的5毫米都還要低，為全世界最低的水泥廠爆破震動值。

未來亞泥花蓮廠不排除追求更低震動值，主要是礦山繼續往下挖，愈接近平地、距離民宅更近，亞泥甚至找上炸藥公司尋求更小威力炸藥，後續考慮透過「小量多次」爆破方式採集礦石。（編輯：趙蔚蘭）1081216