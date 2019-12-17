美對越南轉銷鋼材課重稅 公會：台廠沒必要洗產地

（中央社記者廖禹揚、潘羿菁台北17日電）美國商務部今天針對赴越南「洗產地」輸美鋼材最終裁決，台灣與韓國涉及規避關稅，最高課徵456%關稅。台灣鋼鐵公會強調，台廠沒必要洗產地，根本不划算。經濟部也說，若從台灣進口轉銷，依台灣稅率只課徵3.66%關稅。

美國去年對全球鋼鐵業祭出232條款，各國遭到課徵稅率高低不一，加上美中貿易戰戰況激烈時，美國擔心中國鋼鐵廠將熱軋底材運到越南做小幅度加工再轉出口銷美，透過越南「洗產地」，美國商務部先前對中國鋼鐵業規避措施，若無法舉證底材來源非中國產地，將要課徵逾400%關稅。

如今美國商務部針對上述作法進一步擴大應用到台灣與韓國鋼鐵廠，商務部今天發出最終裁決，針對台灣、南韓生產後轉運越南小幅加工輸往美國的特定耐腐蝕鋼材，最高課徵456%關稅。

生產抗腐蝕性鋼品材料以冷軋及熱軋鋼品為主，貿易局副局長劉威廉對中央社記者表示，台灣輸銷至越南以熱軋鋼品為主，2018年以重量計算的占比達25.9%，冷軋則占2.4%。

劉威廉表示，經與業者了解輸銷狀況，業界認為，台灣輸美稅率為3.66%，與中國大陸相比較低，對台灣冷、熱軋鋼品銷往越南，評估影響不大。

台灣區鋼鐵公會也強調，台灣廠商沒必要「洗產地」，主要原因是如果要洗產地，就必須吸收運至越南的運輸費用，以及台灣進口至越南的關稅成本，對照今年以來美國鋼價下修，洗產地成本已經不算低，國內會員廠商並不會多此一舉。

中鋼高層先前指出，中鋼被美課徵的傾銷稅率僅3.66%，其他民間業者更低，且台灣鋼品品質佳，沒必要透過越南洗產地。

至於中鋼轉投資公司在越南的中鋼住金越南公司（CSVC）冷軋廠，中鋼高層表示，CSVC從2018年調整政策，凡事輸美的鋼材，其熱軋底材只跟日本製鐵或是河靜越鋼拿料，如此一來就不會誤踩洗產地紅線。

經濟部國際貿易局表示，美國商務部2018年5月就已對越南使用中國大陸冷、熱軋鋼材加工後輸美的抗腐蝕性鋼品作成類似的反規避調查最終裁定，連同本次裁定，美國進口人及越南出口人必須針對涉案產品，共同說明原料來源，若無法提出證明，就認定為原產於中國大陸，適用中國鋼品輸美的反傾銷稅率及平衡稅率，加總最高為456%。

只要證明是原產於台灣或南韓的鋼品，就適用台灣或南韓輸美稅率，例如台灣目前輸美稅率為3.66%。

根據台灣海關統計，台灣2015年至2018年出口至越南熱軋鋼品數量分別為100萬公噸、121.05萬公噸、131萬公噸及117.8萬公噸；冷軋鋼品則為3.27萬公噸、2.99萬公噸、3.24萬公噸及3.35萬公噸。（編輯：林孟汝）1081217