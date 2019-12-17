台股期權策略系列指數 把期權現貨化

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所旗下子公司台灣指數公司與台灣期貨交易所將共同發表「台灣股市期權策略系列指數」，不僅將傳統機構法人或對沖基金的策略績效指標化，更透過指數將期貨、選擇權現貨化。

證交所說，目前已有投信、證券商等多家業者有意願追蹤首波3檔指數發行金融商品，未來能增進股票、期貨市場流動性，同時擴展指數化投資的新應用。

證交所解釋，「台股期貨指數」是參考台股期貨契約（簡稱台指期）各期契約商品未平倉結構，運用期貨到期轉倉的方法編製，以近月台指期最後交易日的前5天，每天以等權重方式分批轉倉至次近月台指期契約，維持多頭部位的延續性，以期將長期持有多頭部位的投資績效給予指標化。

上述指數希望可幫助投資人衡量持續投資近月台股期貨契約的長期績效，也可以作為簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式；適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用，並可供業者發行指數金融商品，如指數型股票基金（ETF）、指數投資型證券（ETN）、指數權證等。

「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」設計源自於「掩護性買權策略（Covered Call）」，為以股價指數做為現貨的投資組合，再與選擇權結合的策略型指數。該指數以持有標的股價指數「發行量加權股價指數」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數的買權，藉著買權權利金收益而對大盤下跌風險有所「掩護」。

「智慧中立指數」則運用「市場中立策略（Market Neutral）」，持有股價指數成分股組合，收取現金股利再投資，並賣出避險比例的可代表股市風險的指數，為結合股價指數與期權指數的組合型指數。「智慧中立指數」主要核心元件「智慧多因子30指數」，是利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值及品質等搭建多因子股票投資組合，具有報酬相對穩定且殖利率優於大盤的特性。（編輯：張均懋）1081217