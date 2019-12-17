雙子星案簽約 柯文哲：照流程圖進行最沒爭議

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北雙子星開發案由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，雙方今天正式簽約，不過，原先最優申請人南海集團提出訴訟。市長柯文哲說，他按照流程圖進行，最沒爭議。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海馬頓團隊獲最優申請人資格。經濟部投審會今年6月26日認定南海與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。

南海因而二度向北高行聲請假處分，請求本案判決確定前，捷運局應展延設立新公司期限，且不得廢棄聲請人最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案，分別於8月16日及10月3日被駁回。

不過，台北市捷運局指出，南海未於期限內成立新專案公司簽約及備妥履約保證金，早已喪失資格，因而改由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，要求藍天宏匯於12月16日前成立專案公司及繳納履約保證金。

台北市政府今天上午與台北雙星股份公司正式簽約，全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會。

對於南海集團仍在進行訴訟，恐引發後續爭議，柯文哲認為，按照他的個性，照著SOP、流程圖進行，最沒爭議，且全案徵詢過法律專家意見，絕對沒問題。（編輯：張銘坤）1081217