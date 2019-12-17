雙鴻看好5G手機需求 明年營收年增估逾2成

（中央社記者韓婷婷台北17日電）雙鴻今天舉行法說會，董事長林育申表示，看好明年5G手機帶動導熱管及均溫板的需求，加上伺服器、筆電及顯示卡等均有成長，明年營收年增估逾2成，獲利動能更強。

手機散熱需求爆發帶動散熱產業今年成為當紅炸子雞，散熱廠今年幾乎每場法說會都是爆滿，雙鴻今天的法說會現場擠滿人潮，不少法人更是整場站著參與。

雙鴻今年前11月營收93.31億元，年增33.28%，前3季EPS為9.19元，直逼一個股本，尤其第3季表現亮眼，12月隨著多家手機廠推出新機，雙鴻預期12月營收將再創新高。

展望明年，林育申表示，迎接2020年從雲端、人工智慧（AI）到資料中心（Data center）都準備好，今年是5G元年，根據Intel最新預估2020年全球5G手機銷售為3億支，預計明年對導熱管及均溫板會有龐大需求，雙鴻2020年營收再創20%以上年成長是最起碼的，獲利則可望隨著產品組合及規模經濟效應有更好的表現，但他也強調，競爭是動態的，也必須保守預估。

整體看來，林育申表示，明年第1季預估將與第4季相當，上半年將維持淡季不淡，傳統旺季高峰仍將落在下半年。除了手機散熱外，筆記型電腦（NB）與顯示卡（VGA）都會成長，其中NB有新客戶將加入，預計可以推動NB成長2成左右。伺服器真正爆發年會落在後年。

他指出，明年伺服器成長還是不錯，不過考量5G基礎建置到一定程度加上Intel新世代晶片出現，預計真正爆發點在後年。

針對市場擔憂競爭對手將大擴產，是否引發產業供過於求疑慮，林育申指出「不Care」，同業計劃是分7年投資，明年上半年先看實際供給及客戶需求再進一步評估是否再擴產，預計明年上半年前不至於供過於求。

林育申指出，明年中階的5G手機出現，會採用薄型熱管，薄型熱管月產能會從目前的2000萬支擴增至5000萬支。明年重點將鎖定手機均溫板（VC），目前月產能已達1000萬片，是否進一步擴產需待第2季再確認。

至於晶片微縮製程會減少熱，隨著奈米製程的精進，散熱需求是否會降低，林育申對此表示，2012年奈米製程一直往前推進，台積電確實很強，但回頭來看大數據的需求更快，傳輸數據需求更大，看起來這幾年的演進過程並沒有因奈米技術進步，功耗數下降，反而持續增加，傳輸數據已不可同日而語，對散熱廠而言還蠻樂觀，但對產業而言，伺服器花在散熱的錢將越來越多，他並不太擔心這問題。（編輯：楊凱翔）1081217