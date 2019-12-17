台肥南港C2開發案完成34% 2021年底完工

（中央社記者潘智義台北17日電）台肥公司今天表示，包括兩棟觀光飯店、一棟商辦大樓的南港C2開發案，昨天舉行上梁典禮，目前施工已完成34%，預計2021年底完工，2023年初正式營運。

台肥指出，為保證南港C2觀光飯店完工後，得標承租業者如期進駐，2017年要求預定承租的高雄漢來、凱撒兩家飯店業者提高履約保證金為新台幣20億元，但只有漢來繳交，凱撒未提出新的履約保證金，因此將朝雙方合意解約方式處理。

台肥解釋，南港C2開發案當中，漢來承租的觀光飯店為地上26樓建物，原預定由凱撒承租的地上28層觀光飯店建物改為商辦大樓，全棟地上總樓地板面積約2萬建坪，並以智慧及節能設計取得綠建築及智慧建築雙標章，原預定地上17層的商辦大樓改為觀光飯店用途，3棟建築地下室均為4層，預計有800多個車位。

台肥強調，身為台北市南港經貿園區最大地主，近年來積極配合市府推動台北市南港東區門戶計畫，活化南港經貿園區土地，盼未來為南港地區帶來更大商機，促進地方繁榮發展，C2街廓開發案緊鄰南港展覽館1、2館、南港軟體園區、中國信託總部及台壽南港C3開發案等，為台灣最大會展中心及軟體研發區域。

同時，交通位處國道1號及國道3號交會，環東快速道路直達市中心，大眾運輸以高鐵、台鐵南港站與捷運板南線、文湖線形成便捷的交通網絡。（編輯：郭萍英）1081217