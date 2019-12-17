資產逾1億元客戶新財管方案 2020年第1季上路

（中央社記者劉姵呈台北17日電）為抓住台商回流、香港竄逃的資金，金管會今天表示，將針對資產逾新台幣1億元以上銀行高資產客戶推出新財管方案，草案將於2020年1月預告，最快第1季正式上路，符合標準銀行可遞件申請。

金融監督管理委員會16日下午邀集多家銀行、央行、金融總會、券商公會、銀行與信託公會、金融研訓院、投信投顧公會等，舉行財富管理方案草案公聽會，從商品、交易程序等方面，進行意見交流。

銀行局副局長莊琇媛今天表示，考量上億元高資產客戶開放商品均屬較高風險，為確保理財業務辦理品質，未來針對參加銀行採「差異化管理」措施。

莊琇媛表示，金管會對國銀設立5大門檻包含財務健全性、承作財管業務量、守法性、風險管理有效性、經營業務能力及資源投入情況，初估有華南銀、第一銀、兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、上海商銀、元大銀、新光銀、永豐銀；外銀則包含花旗銀、渣打銀、匯豐銀、星展銀共17家入圍。

銀行局表示，草案將開放業務增加3個項目，包括鬆綁外國債券信評不受BB評等限制、打通OBU（國際金融業務分行）和DBU（外匯指定銀行）兩者的商品渠道以及開放銀行發行外幣結構型金融債。

至於是否開放與匯率、台股有關的商品，莊琇媛表示，因匯率與股市穩定都是很重要的考量，後續需待與央行再討論，有適當配套下會作研議，因此，目前沒有結構型或衍生性商品准許連結台幣匯率指數，外幣結構型金融債也不能連結台幣匯率指數。

此外，莊琇媛指出，高資產財管未來可用數位化方式接受客戶申請，以及透過可信賴的行動裝置作驗證，以因應數位化需求，提升彈性。（編輯：林淑媛）1081217