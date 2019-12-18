美股再創高 台股外資回籠短多延續

（中央社記者吳家豪台北18日電）美國11月新屋開工和營建許可及工業生產數據亮麗，增加投資人對美國經濟的信心，美股再創新高；法人認為，外資買盤回籠，台股大盤短多延續，但仍須留意高檔震盪機會升高。

美股道瓊工業指數上揚31.27點或0.11%，以28267.16點作收；標準普爾指數微漲1.07點或0.03%，收在3192.52點；科技股那斯達克指數上漲9.13點或0.1%，收8823.36點。

台股17日在美股續創新高的帶動下，由台積電領軍，指數順勢一路走高，終於在站上11000點兩個月後，突破12000點，收在最高12097.01點，大漲157.24點，漲幅1.32%，成交值新台幣1547.75億元。自營商買超24.76億元，投信買超2.4億元，外資及陸資買超108.02億元；三大法人合計買超135.18億元。

散熱模組廠雙鴻17日舉行法人說明會，董事長林育申看好明年5G手機帶動導熱管及均溫板的需求，加上伺服器、筆電及顯示卡等均有成長，預估明年營收將年增逾2成，獲利動能更強。

5G第一波釋照從10日上午9時正式開跑，至17日為止已經過6天共60回合的競標作業，暫時總標金為388.9億元，市場預估今天將可輕鬆跨過400億元門檻。

法人表示，台股均線多頭排列且日技術指標續強，在外資資金回流下，有助大盤多方攻高；然而短線雖偏多，仍須留意指數漲多高檔震盪難免。（編輯：張均懋）1081218