美中達第一階段協議 許勝雄：對台效益正面

（中央社記者吳柏緯台北18日電）美中貿易戰達成第一階段協議，三三會理事長許勝雄表示，不只美、中兩國可以稍微喘一口氣，對於以出口導向為主的台灣而言也是正面效益。

美國與中國於13日晚間達成第一階段貿易協議文本，美國貿易代表署隨即公告，原定12月15日起針對價值1600億美元的中國貨品加徵15%關稅措施，將無限期暫停實施，象徵達成第一階段的協議。

三三企業交流會今天舉行例會，許勝雄會前接受採訪時提到，美中貿易戰達成第一階段協議，對於美國、中國都是正面效益，而且對於全球經濟成長也有所幫助，而除了實質層面，包含精神層面、產業與消費市場的信心，都有助益。

美中達成第一階段協議後，對於兩國的經濟成長率可能也會是一大喜訊。許勝雄指出，目前國際機構預估中國明年的經濟成長率可能只有5.8%，不過隨著協議落實，明年的經濟成長率可望保住6%，至於美國也可望回到2.4%。

許勝雄說明，台灣主要市場在美、中，而兩國的經濟復甦對台灣這種以出口導向的國家，也會帶來正面的經濟效益。

不過許勝雄也坦言，美中貿易戰露出曙光，當然希望是好的開始，並且能夠往好的方向走，但是變數仍然不少，加上美中貿易戰牽涉到的是強國爭霸，不是單純關稅問題，包含投資、技術、軍事與政治，各領域都還有不少問題。（編輯：張均懋）1081218