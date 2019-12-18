杏輝營運3箭成果顯現 全球訂單持續成長

（中央社記者韓婷婷台北18日電）杏輝醫藥集團今天舉行集團聯合法說會表示，集團在新藥、天然植提及藥食製劑營運3箭戰略，全面挺進全球市場，近年成果陸續展現，胰臟癌新藥三期臨床收案進度近8成。

杏輝表示，杏國研發中治療胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAG-1）全球三期臨床試驗收案例數已近8成、大陸子公司杏輝天力發展天然植提原料有專利保護並陸續接到國際訂單、台灣杏輝除了自營的營收及獲利高度成長外，外銷實績也明顯增長。

杏輝表示，子公司杏國新藥研發中治療胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAG-1）全球多國多中心三期臨床試驗將在明年完成收案，依現有狀況及科學推論，預計於2020年中進行期中分析；在中國大陸胰臟癌三期臨床試驗一線用藥也將在2020年開始執行，並評估授權海外合作夥伴。

杏輝以大健康產業布局，開發因應人口老化及現代生活壓力下產生的各種疾病治療用藥。旗下目前共領有7個健康食品認證字號的健康食品，在生產條件提升下，外銷實績也不斷增加。

子公司杏輝天力近年展現高研發能量，研發成果除積極布局全球專利，並在國際期刊發表研究報告10多篇。近年遠征歐美日積極參與國際大型重要展覽，如美國拉斯維加斯國際醫藥及保健食品原料展（SupplySide West）、日本保健食品原料展（HI JAPAN）等，國際知名度大開，訂單也陸續到位。（編輯：楊凱翔）1081218