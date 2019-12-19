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童子賢交棒 彭双浪接任北市電腦公會理事長

最新更新：2019/12/19 19:27

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台北市電腦公會今天舉行理監事會，選出常務理監事、監事會召集人，友達光電董事長彭双浪當選第16屆理事長，童子賢交棒後擔任榮譽理事長。

彭双浪推崇前任理事長童子賢任內對產業發展、政策建言、會務推動等方面的傑出貢獻，彭双浪也感謝童子賢願意擔任常務理事，並推舉童子賢擔任榮譽理事長，獲得所有理監事贊同。

面對人工智慧、物聯網、5G、數位轉型等未來產業發展關鍵，彭双浪表示，以往曾和電腦公會配合政府，共同探討5G垂直應用場域、智慧生活顯示科技與應用產業創新策略等，體認到在人工智慧、物聯網、5G等趨勢下，產業將碎片化，如何讓產業上、中、下游結合更為緊密，進而建立充分合作的產業鏈，將是必須努力的方向。

公會資料顯示，第16屆理監事會今天選出常務理事包括力晶科技總經理王其國、研華執行董事何春盛、華碩共同執行長胡書賓、台達電董事長海英俊、光寶科副董事長暨總執行長陳廣中、和碩董事長童子賢、友天公司董事長黃杉榕及聯發科副董事長謝清江。神通資訊董事長蘇亮獲選新任監事會召集人。（編輯：張良知）1081219

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