捷流閥業公開申購價78元 24日到26日申購日

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）工業閥門供應商捷流閥業公開申購承銷價78元，將辦理公開申購股數1052張，規劃24日到26日為期3天申購日。

捷流閥業預計明年1月6日掛牌上櫃，初次上櫃股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。

捷流閥業表示，此次參與投標的合格標單共3148筆，得標筆數242筆，今天上午已在台灣證交所經由公開方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為95.51元，公開申購承銷價為78元。

捷流閥業指出，公司辦理競價拍賣股數總計2409張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價93.8元，最高得標價105元，計算得標加權平均價為95.51元。

公司辦理公開申購股數1052張，將於24日到26日進行為期3天的申購日，12月30日將公開抽籤。

展望明年業績，法人預估捷流閥業明年業績可望成長5%，獲利有機會高個位數年成長，可受惠台塑美國公司新廠訂單增加、中國石化產業產能持續擴張、壓艙水處理系統需求增加、台商資金回流建廠等。

從客戶端來看，法人指出，捷流閥業主要合作夥伴包括BASF、MOBIL、SHELL、IHI、VEOLIA、SIEMENS、三菱重工、日立重工、神戶製鋼、台塑、奇美、長春化工、遠東紡織、中鋼、中油、中船等。主要客戶包括台塑集團、中鋼集團、長春集團等。（編輯：趙蔚蘭）1081220