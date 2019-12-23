5G標金跨過500億 業者策略調整左右競標時程

（中央社記者吳柏緯台北23日電）5G頻譜競標進入第10天，上午的5個回合結束後，總標金暫時終於跨過500億元門檻，達到515.17億元。由於標金逐漸堆高，產業分析師認為部分電信業者應該已經開始感受到壓力，策略改變將左右競標時間。

5G第一波釋照從12月10日開跑，三個標的3.5GHz、28GHz、1800MHz，底價訂為新台幣300億元。今天進入競標的第10天，上午的5個回合結束後，標金已經超過500億元。

根據今天中午12時，第95回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，總標金暫時來到501.78億元，獨自跨越了500億元的大關，每單位的價格成長至19.02億元。

28GHz的暫時總標金仍維持13.39億元，1800MHz則仍為0元。

競標開始至今，已經滿兩週，產業分析師認為在標金逐漸堆高的情形之下，部分電信業者應該已經略感壓力，將著手調整競標策略，此舉將會左右競標的時程。

該產業分析師認為，5G的競標光是300億元的底價就已經「太高了」，電信業者一定會有資金的壓力，尤其是考慮到未來5G建置的成本過高，因此在競標時也刻意放緩，有意避免標金衝上去。但隨著競標程序未歇，標金還是持續成長，策略上應該會有所調整。

他進一步提到，雖然五大電信業者是競爭的關係，但是在「標金不宜太高」這一方面應該都有很明確的共識，在擬定競標策略時也會考量並分析其他業者的情況，以及如何才會對自家公司而言最有利。

他認為，接下來業者的策略調整，將會加快競標的速度。（編輯：張均懋）1081223