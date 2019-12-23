台杉助攻產業發展 AI科技基金明年啟動募資

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣經濟面臨轉型升級的關鍵時刻，台杉作為國家級投資公司，也扛起重任，現正規劃跨國際生技基金、AI科技基金，規模均挑戰新台幣60億元以上，預計2020年下半年啟動募資。

國發會為了帶動國內投資能量，提升經濟成長動能，結合民間力量成立國家級投資公司「台杉投資管理顧問股份有限公司」；台杉已在2017年12月募集完成第一檔規模46.5億元的物聯網基金，而後在2018年年中募集完成59億元的生技基金。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，物聯網、生技基金預計明年底就會投完，為了讓投資動能延續，且帶動台灣產業轉型升級，台杉現階段規劃跨國際生技基金、AI科技基金，希望規模都能超過2億美元（約新台幣60億元）；現在已進入計畫階段，正陸續接觸潛在合作夥伴，這2檔基金預計明年下半年便能啟動募資。

翁嘉盛表示，以跨國際生技基金來說，台杉正與主要是美日的國際VC（創投）談合作；AI科技基金方面，希望與美國矽谷建立鏈結，也會嘗試與美國史丹佛大學、柏克萊大學出來的新創公司合作，加速台灣產業AI化、AI產業化。

他也透露，與合作夥伴接觸過程中，會希望對方能在台灣成立AI研發中心，讓技術在台灣落地，進而打造台灣成為亞洲的AI樞紐（Hub）。

翁嘉盛強調，台灣在智慧製造握有強大利基，製造業、半導體、ICT等產業實力堅強，對於發展AI都相當有利，現在產業界都大力往這個方向走，台杉也會持續投資、扶植新創，讓產業向前邁進。（編輯：趙蔚蘭）1081223