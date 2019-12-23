電子業回台熱 經部看好製造業生產漸入佳境

（中央社記者廖禹揚台北23日電）11月工業生產指數再度轉為正成長，經濟部分析，台商回台步調熱絡，加上優勢產業半導體高階製程需求帶動，明年製造業生產可望延續成長態勢，漸入佳境。

經濟部統計處今天公布11月工業生產指數114.24，年增2.15%；其中製造業生產指數115.71，年增2.29%。觀察製造業主要行業，電腦、電子產品及光學製品業生產指數年增29.08%，連續第14個月雙位數成長，為主要成長動能來源。

統計處副處長王淑娟指出，電腦、電子及光學製品業自去年10月開始呈現雙位數成長，在高基期狀況下仍能年增近3成，表現相當亮眼，依當前態勢預估後續也能維持雙位數成長。

王淑娟說明，電腦、電子及光學製品業主要受惠於台商因應美中貿易爭端而將產線轉移回台，從上半年的伺服器、網通產品到近期的筆電，都是台商回台擴增產線大宗，王淑娟說，這些過去海外生產佔比較高的業別，因當前面臨美中科技角力、資安等疑慮，傾向將較多產能配置在台灣，可望推升台灣製造業生產表現。

工業生產指數在9、10月短暫翻黑後再次轉為正成長，王淑娟說，除台商將產線轉移回台，台灣優勢產業半導體的高階製程需求也有助益，積體電路業11月生產指數144.92，創歷年單月新高，年增14.11%，挹注整體電子零組件業生產指數年增9.18%。

至於持續呈現年減的化學原材料業、基本金屬業、機械設備業等傳統產業，王淑娟說，近期美中貿易紛爭出現和緩跡象，可望拉抬傳統產業表現，部分機械業者也表示接到過去態度觀望的訂單，的確有好轉跡象，表現可望優於今年。

統計處預估12月製造業生產指數將年增2%至6%，全年預估微幅年減0.4至1%。王淑娟表示，製造業生產指數今年第3季轉為正成長，第4季預估持平至年增2%，近期美中貿易紛爭有緩和跡象，台商回台仍絡繹不絕，有利國內製造業生產動能，加上5G需求預估將大幅提升，明年可望延續今年下半年以來的成長走勢。（編輯：鄭雪文）1081223