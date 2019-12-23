產研合作研發自駕車 黃偉哲盼產業穩定發展

（中央社記者楊思瑞台南23日電）國家實驗研究院與台灣汽機車研發暨策略聯盟今天在台南簽署自駕車產業合作備忘錄。出席見證的台南市長黃偉哲表示，希望產業穩定發展，明年春天應該有機會看見自駕車路線核准。

簽署儀式下午在台南沙崙智慧綠能科學城的「台灣智駕測試實驗室」舉行，雙方希望除了強化台灣智駕測試實驗室使用成效外，也可增進雙方自駕車技術研發合作，為雙方未來合作邁出重要一步。

黃偉哲表示，台灣自駕車產業的發展應避免資源重覆與浪費，在世界競爭中找到自己的定位與隊友。為避免力量分散，政府與研究機關出面整合，可以提供許多協助。

他說，現在很多縣市都在爭取自駕車路線的開放，包括台南在內。但最重要的是要能走得穩，否則為了搶第一個上路，若規劃不夠完善、甚至導致安全性疑慮，可能會重創民眾對自駕車的感受。估計在明年春天，應該有機會看見自駕車路線核准。

國家實驗研究院指出，由科技部建置、國家實驗研究院負責營運的全國首座封閉式自駕車示範場域「台灣智駕測試實驗室」，已於今年2月25日啟動營運。透過場域內道路情境、輔助測試設備及虛實整合研發服務平台，協助國內各界提升自駕車技術及相關車輛零組件的研發成效。

國研院指出，場域內持續強化測試服務能量，建置天候情境模擬系統、移動式輔助測試平板與機車人偶，以更貼近台灣道路常見天候情境與汽機車混流情境。（編輯：李亨山）1081223