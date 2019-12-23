南港開發案世界明珠 華南銀主辦300億聯貸簽約

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）南港開發案「世界明珠」聯貸簽約典禮今天舉行，由華南銀行統籌其他13家金融機構進行新台幣300億元聯貸，華南金暨華南銀董事長張雲鵬表示，此為近年最大一件不動產聯貸案，看好當地發展可期。

華南銀行統籌主辦300億元「世界明珠」建案聯貸案，並於今天舉辦授信案簽約典禮，由華南銀行董事長張雲鵬與南榮開發名譽董事長林學圃、南榮開發董事長張昌平、元瑞開發及智凱開發董事長王中正，和13家金融機構代表共同簽署聯貸合約。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，「世界明珠」為近年最大一件不動產聯貸案，南港為台北的新興發展地區，在5年、10年後，發展可能就跟現在的信義區一樣。南榮開發名譽董事長林學圃看好「世界明珠」蓋好後，可能產生一波「帝寶搬遷潮」，吸引金字塔頂端客群入住。

張雲鵬說，「世界明珠」開發案占地快9000坪，是少見的大面積土地，一次蓋8棟建築物，量體很大，加上地主之一的南港輪胎是華南合作60年的客戶，因此選擇主辦聯貸案。

對媒體詢問，近期公股銀行放貸頻踩雷，這次主辦規模300億元聯貸案，如何有信心可避開踩雷。

張雲鵬回應，「世界明珠」開發案還沒公開前，聯強國際就花了63億元買下其中一棟商業大樓的一半，近期住宅部分也賣出53戶、總計100多億元，而且該地本身土地價值就很高，就擔保程度來講也相當高。

華南銀行表示，此次聯貸案主要是支應「世界明珠」開發案所需資金，由華南銀行統籌主辦並擔任管理行、台灣銀行共同主辦，參貸行包括台企、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫等7家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票等5家票券公司，短期內即完成300億元募集。

華南銀行指出，「世界明珠」基地原為南港輪胎舊廠區，由四位地主採合建方式辦理都市更新，該案基地緊鄰南港五鐵共構車站，並規畫有綠廊、空橋串連南港車站與北部流行音樂中心，生活機能完善、交通便利。

開發案預計興建兩棟商辦及6棟住宅大樓，總樓板面積達7萬坪，其中兩棟商辦落成後將成為南港首屈一指的A級辦公室，聯強國際已以每坪百萬元購買12層做為全球營運總部使用，而6棟住宅大樓則採豪宅規格設計，面向南港山系，以及北部流行音樂中心草坪，預估將成為金字塔頂端客群的首選。（編輯：郭萍英）1081223