受惠稅改減稅 退稅件數金額大增逾兩成

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）受惠綜所稅四大扣除額調高等減稅優惠，根據財政部資料，合計今年三批退稅件數高達331.6萬件、退稅金額新台幣494.3億元，各比上年大增逾兩成；其中，最後一波退稅將於2020年1月20日入帳。

回顧今年5月綜所稅申報，受惠「所得稅制優化方案」2018年上路、今年5月申報適用，調高四大扣除額（標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額），取消綜所稅最高稅率45%，並改用股利新制，加上保障免課稅的基本生活費從優調整，可適用的減稅紅包不少。

由於減稅效果，使民眾應繳稅金額減少，或是可增加退稅，帶動退稅金額、件數均比上一年大增。根據財政部財政資訊中心統計，今年合計三批綜所稅退稅，退稅件數為331萬6180件，退稅金額455億7857萬餘元，分別年增24.7%及23.68%。

其中第一批及第二批退稅，已分別在7月31日及10月31日入帳，第三批預計在2020年1月20日入帳，主要退稅對象綜所稅逾期申報、有補充的後到資料，或原本不補稅不退稅但之後被稽徵機關核定有退稅的案件。

財政部提醒，退稅方式有兩種，一是直撥退稅、二是一般退稅，提醒國稅局並不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，請小心提防詐騙集團。申報時選擇以直撥退稅的民眾，退稅會在退稅日直接匯入指定帳戶；用一般帳戶退稅的民眾，國稅局會寄發退稅憑單，民眾須自行前往指定金融機構兌領。（編輯：鄭雪文）1081225