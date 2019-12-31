109年再生能源躉購費率公告 僅陸域小型風電調升

經濟部31日公告109年度再生能源電能躉購費率，除了30kW以下的陸域小型風電躉購費率調升至每度新台幣7.7998元，其餘再生能源都與草案相同。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）經濟部今天公告109年度再生能源電能躉購費率，除了30kW以下的陸域小型風電躉購費率調升至每度新台幣7.7998元，其餘再生能源都與草案相同，費率將自明年1月1日起適用。

經濟部能源局公告「中華民國109年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率較今年度調漲1%至4%；地熱發電維持今年度水準；太陽光電躉購費率加上模組回收費，每度3.9408元至5.7788元，相較今年度費率，降幅介於0.34%至2.44%。

離岸風電部分，能源局表示，20年固定躉購費率每度5.0946元，階梯式躉購費率前10年每度5.8015元，後10年3.8227元，較今年度約調降7%。

能源局表示，30kW以下的陸域小型風電躉購費率，因納入運維成本資訊而調整費率，從原先預告每度7.7916元，確定調升0.0082元，每度達7.7998元。

能源局說明，太陽光電1k至20kW級距躉購費率降幅最小，躉購費率由每度5.7983元調降至每度5.7788元。

明年度躉購費率延續今年獎勵機制，參與「綠能屋頂全民參與推動計畫」躉購費率加成3%；符合經濟部標準檢驗局驗證的高效能光電模組，躉購費率加成6%；光電發電設備設置於苗栗以北、宜蘭及花蓮區域，電能躉購費率加成15%；再生能源發電設備設置於離島地區，躉購費率加成15%。

能源局也新增3項獎勵措施，包括太陽光電風雨球場獎勵加成，被教育部認可的風雨球場躉購費率加成6%；屋頂型太陽光電備設置於原住民族地區、偏遠地區，躉購費率加成1%；若設置69kV以上升壓站的太陽光電設備，業者取得能源局同意備案後，費率適用時點可延長至18個月。

另外，針對業者提議大型太陽光電完工費率適用寬限期是否延長、陸域大型風電及離岸風電費率調整等提議，能源局表示，審定會業逐一討論，並決議持續蒐集各項成本佐證資料，納入110年度審定會討論。（編輯：林孟汝）1081231