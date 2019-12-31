杏一結合線上線下 明年營運續拚雙位數成長

（中央社記者韓婷婷台北31日電）杏一醫療在規模經濟優勢加上高齡化社會來臨，今年營運表現亮眼，每股獲利可望創歷史新高，展望明年，透過線上線下結合，加上新物流中心啟動，營運持續拚雙位數成長。

杏一門市擴張策略的奏效，今年前11月營收新台幣47.49億元，超越去年全年表現，年成長率13.85%，累計前3季營收38.4億元，稅後純益1.02億元，年增42.5%，EPS為3.4元，法人預估第4季業績可望是全年最高表現，也將帶動獲利同步創新高。

展望2020年，杏一表示，即將邁入第30年，杏一在居家照護領域的耕耘多年，近年長照議題受到全世界關注，透過累計29年的經驗結合新零售服務與大數據技術，鎖定逐年增長的新零售與居家照護消費需求，明年業績樂觀看待，營收有望持續雙位數成長。

杏一醫療為因應門市擴張速度及電商的需求，狠砸14億元打造智慧物流中心，其中購置土地就砸了6億元；預計明年第2季啟動，將可滿足450間門市需求，且可提升4至5倍的出貨量。

杏一表示，未來藥局市場的決勝關鍵在物流與數據，現有的倉儲，從出貨到消費者取貨約需1天時間，新物流中心由於有自動化設備，力拚消費者可在半天取貨，未來也不排除在中南部增設第2座物流中心，未來也將朝全方位醫療用品通路商邁進。

杏一指出，為擴展居家照護商機，杏一跳脫傳統醫療用品通路思維，布局新零售服務，推出線下實體門市與線上網路會員社群整合，結合物聯網科技提供精準居家照護服務，此舉可有效接觸年輕族群消費者，並提升客戶黏著度。（編輯：趙蔚蘭）1081231