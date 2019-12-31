台股今年上漲2269點 明年看5G題材

（中央社記者潘智義台北31日電）台股今天封關收黑，未能守住12000點整數關卡，但全年仍上漲2269.73點。法人認為，今年台股追隨美股漲勢，靠外資買盤推升指數，明年有5G題材，台股還有機會創高。

台北股市今天收在11997.14點，下跌56.23點，跌幅0.47%，跌破12000點大關，成交值新台幣1174.08億元。今年封關指數較去年9727.41點上漲2269.73點，漲幅23.33%。

台股今年底市值較去年增加約新台幣7兆3784億元，今年漲勢主要由台積電為主的半導體產業帶動。法人統計，今年來半導體市值大增4.15兆元，增幅近5成；其中，台積電市值增加2.82兆元，貢獻最大。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今年較去年大漲，簡單的說就是追隨美股持續上漲，美股今年太強，加上外資買超帶動台股走高，雖然今天台股封關收黑，也是反映稍早美股大跌，但整體而言，今年台股漲勢依然凌厲。

儲祥生指出，台股接下來的表現還是看美股，目前美股未見重大利空消息，即便貨幣供給政策考驗美國總統川普，但美中第一階段貿易談判達成協議，對美、中兩國都是利多。

不過，他認為，美中貿易關係緩和，有利企業獲利，但美國限制關鍵零組件銷往中國，中國也有「去美化」的動作，一來一往都可能影響美國企業獲利。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，中國領先發展5G產業，「去美化」政策正好讓陸廠採購台廠零組件，這些「去美化」受惠廠商，正好就是迎接明年5G行動通訊元年，台股的受惠股。

蔡明翰指出，美股在年底遇到獲利了結賣壓，不影響今年以來美股的犀利漲勢，台股今天封關隨美股收黑，也不影響對明年台股正面看法。股市反映基本面，美中貿易戰的影響已慢慢淡化，台股迎接5G元年，2020年台股表現仍以電子股為主，尤其5G概念股。

他說，2019年5G概念股只是題材，但2020年就有機會帶來獲利，以5G手機為例，2019年全球市場滲透率不及1%，但2020年底可望來到10%至15%，就像當年3G手機轉4G時的市況。（編輯：張良知）1081231