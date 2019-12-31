台肥：開發案絕無拖延擺爛 評估追究法律責任

（中央社記者潘智義台北31日電）針對週刊報導，台肥董事長康信鴻刻意擺爛，拖延南港經貿園區「C2觀光旅館辦公大樓開發案」。台肥今天表示，康信鴻行事積極，依照法定程序克盡職責。

台肥說，針對週刊不實報導損及台肥公司權益及名譽，將評估追究其法律責任。

鏡週刊報導，近3成官股的台灣肥料公司，近日遭人踢爆最具「錢景」的南港經貿園區「C2觀光旅館辦公大樓開發案」，竟因變更設計在董事會卡關，不但影響完工時間，也將損失數億元。爆料人士說，年薪超過新台幣700萬元的台肥董事長康信鴻刻意擺爛，是全案卡關的關鍵人物。

台肥透過新聞稿指出，南港經貿園區「C2觀光旅館暨辦公大樓開發案」一切依照程序辦理，目前整體工程進度仍超前106年6月董事會所通過的進度。第3次變更設計的追加預算案，目前已在農委會審查中，絕無延宕。

台肥強調，康信鴻行事積極，絕無週刊報導指稱消極以對或擺爛情事，爆料者所言為惡意中傷。

台肥解釋，週刊報導所稱11月14日台肥的會議應為「公股代表會議」，其實是例行程序審查的會議，並非農委會副主委陳駿季所召集董事會前的官股董事會，爆料者恐有魚目混珠之嫌。當日康信鴻的確因急診送醫請病假未出席，由陳駿季擔任會議主席，並無拖延的問題。

台肥表示，康信鴻義務教授管理經濟學，購買授課用的教科書不只其個人著作，也有台大教授出版的書籍。而版稅收入康信鴻捐款10萬元給台肥基金會，指定為清寒獎學金之用，絕無為一己利益意圖，也絕無報導所指對台肥主管宣稱，未來若考進成大碩士在職專班可折抵學分的情形。

台肥表示，康信鴻到沙烏地阿拉伯參加轉投資公司朱肥董事會，相關費用也都依規定辦理。（編輯：張良知）1081231