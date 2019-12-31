櫃買指數全年漲20.9% 倉和漲逾5倍居冠

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台股今天封關，繳出亮眼成績單，2019全年上漲23.33%，櫃買指數漲幅也有20.9%，半導體及通信網路類股為主要動能，個股飆股由倉和奪下，弱勢股以天蔥跌最慘。

櫃買指數今天收在149.36點，上漲0.03點，漲幅0.02%，雖然沒有越過昨天的高點149.87點，但創下今年最高收價盤，全年漲幅20.9%。

根據櫃買中心統計，2019年類股漲幅排行，半導體類股指數上漲48.06%居冠，通信網路類股上漲38.93%居次，電子工業類股上漲36.15%排行第3，其他電子業漲幅也有31.74%，電腦及週邊設備上漲30.76%，5大電子相關產業漲幅都在3成以上，為今年主攻部隊。

表現相對弱勢的類股則為鋼鐵及生技醫療2大族群，跌幅分別為9.18%及7.28%，其他類股普遍呈現上漲態勢。

個股表現方面，2019年飆股由太陽能印刷網版廠倉和奪下，全年漲幅約581.44%；第2名由受惠台積電資本支出大幅擴增利多加持的家登奪下，漲幅448.74%；中美實漲幅350.82%排行第3大飆股。其餘包括建榮工業、凱鈺科技、九暘、地心引力及和進電子漲幅都超過2倍。

櫃買市場今年弱勢股天蔥跌幅71.01%最慘，亞獅康-KY跌幅67.92%居次，通訊-KY跌幅62.79%表現第3差。（編輯：楊玫寧）1081231