整合稅務與地政 財政部推不動產移轉一站式服務

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）簡化不動產移轉申辦流程，財政部與內政部攜手，逐年逐步整合跨機關服務流程，今年7月起率先於六都及新竹市試辦「不動產移轉一站式」服務，並預計2020年7月推廣至全國實施。

財政部今天舉辦不動產移轉一站式服務記者會。財政部表示，過往民眾辦理不動產移轉時，常因不熟悉機關間的作業流程，奔波於戶政、稅務及地政機關間，且得準備、繳納多種相關文件、謄本及規費，但隨內政部、財政部合作逐步整合不動產移轉跨機關服務流程，如今已變得更簡化、便利。

財政部指出，一方面，為讓民眾更清楚了解申報過程，在「地方稅網路申報系統」新增以圖形引導方式，呈現不動產過戶流程的查詢服務，並且提供跨機關狀態回饋功能，讓整體申辦流程、進度及各應備文件一目了然。

同時，民眾登入「地方稅網路申報系統」後，可使用自然人憑證或已註冊健保卡免費查調自身地籍、建物資料；系統並可自動帶入土地及建物謄本等欄位資料於網路的申請書表畫面。民眾無須耗時耗力登錄，同時也節省申請土地建物謄本的費用。

財政部表示，從2019年7月起，已率先在6個直轄市及新竹市試辦的稅務資料介接地政作業的一站式服務，預計2020年7月將擴及全國實施。民眾辦理過戶時，透過「地方稅網路申報系統」辦理不動產移轉相關稅務，假設土地、房屋無欠稅，就不用到地方稅捐稽徵機關臨櫃辦理查詢欠稅。

財政部說，民眾只要拍照或掃描手邊已蓋妥義務人及權利人印章的土地現值申報書及契稅申報書、契約書、已完納或不課徵印花稅之契據、欠稅（費）繳款書收據及身分證明文件等，並上傳系統，經稅務人員確認後，即可直接在系統中取得蓋有無欠稅章的繳款書，同時繳款狀態也會傳送至地政機關，減少民眾往返各機關的辛勞。（編輯：林淑媛）1081231