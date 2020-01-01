工商團體憂反滲透法衝擊 籲兩岸恢復官方交流

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）總統蔡英文新年談話提及反滲透法不會影響自由、正常經貿交流。工商團體表示，期盼兩岸能穩定發展，恢復官方對話，也擔心反滲透法施行後，將影響兩岸企業交流，產生寒蟬效應。

總統蔡英文今天上午發表新年談話提及「反滲透法」，蔡總統強調，反滲透法不會影響自由、不會侵犯人權，更不會影響正常經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障，「我們是反滲透，不是反交流」，兩岸之間的正常交流和往來，都不會被法案所影響。

商業總會理事長賴正鎰說，期盼兩岸能穩定發展、維持對話，中國仍為台灣重要市場，憂心反滲透法恐對兩岸交流造成衝擊。

賴正鎰認為，若法律條文不夠明確，台商擔憂將無端亂扣帽子，也讓雙邊交流產生寒蟬效應，「商總現在若要舉行兩岸交流會的話，老實說有點怕怕的」。

中小企業總會理事長李育家也說，若要進軍中國市場，台商怎麼可能不跟國台辦、台企聯往來？若反滲透法實行，台商一定會受到拘束。中小企業總會期盼兩岸關係正常化，恢復官方溝通管道，也盼反滲透法能有緩衝期，讓人民、台商有時間反應。

蔡總統談話也提到元旦起許多新政策上路，包括調升基本工資、托育補助銜接2到3歲等。此外，台商回台投資、海外資金回流、外商加碼投資台灣，扭轉產業跟資金外移的處境，政府未來也將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」。

賴正鎰說，台商回流為台灣注入一股活水，不過，企業界期盼能穩定供電，同時電價也別再上漲，且能源供應容易政治因素影響，像是中火就遭撤銷2部機組許可，企業界期待政府能夠撇除政治因素，提供台灣穩定、可靠的能源。他也建議，香港受反送中抗爭影響，台灣應該把握時機，爭取成為亞太金融中心的機會。

李育家指出，中小企業為台灣經濟重要支柱，期盼政府能真正落實轉型方案，協助中小企業主順利數位轉型，也盼經濟部中小企業處能儘速升等，讓中小企業處有更多資源輔導企業。

展望2020年台灣，李育家、賴正鎰兩人均看好經濟前景。李育家說，今年景氣樂觀審慎，雖受美中貿易戰變數影響，但台商回流投資、資金匯回有望成為台灣成長火車頭，台股預估能維持不錯表現，國際金融機構也預測台灣經濟成長率將成亞洲四小龍之首。

賴正鎰則說，估台灣觀光、房地產、出口表現將持續成長，今年經濟成長率將優於去年，其中，台商返台步調續延，也會帶動國內投資、就業，美中貿易戰和緩也有助出口反彈，今年經濟表現穩中不忘謹慎。（編輯：張均懋）1090101