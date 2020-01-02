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智崴接單旺 法人估2020年獲利增逾4成

最新更新：2020/01/02 09:33

（中央社記者吳家豪台北2日電）投顧法人表示，體感設備廠智崴2019年設備訂單量明顯成長，在全球接受度持續提升，看好2020年每股盈餘將達新台幣10.18元、年增41%，給予買進建議，目標價250元。

智崴股價今天上漲0.5元開出，早盤高點來到175元，漲幅約0.3%。

投顧法人分析，智崴2019年第3季每股盈餘（EPS）2.07元，年增185%，獲利符合預期，由於智崴固定成本變化不大，只有相關安裝產生的費用會提高，因此在營收成長同時，營業利益率也同步提升。

法人進一步指出，智崴2018年新接訂單達20億元、創下新高，其中9億元至10億元來自新疆的City Park；2019年新接訂單沒有類似City Park的訂單大幅貢獻，代表2019年智崴的設備訂單量更驚人，包括指標大客戶LEGO樂園的集團總共下訂5套設備，目前僅完成1套設備安裝，後續會再安裝4套。

另外，智崴洽談許久的2至3個City Park客戶可望進入收割期，由於City Park貢獻金額約10億元，將大幅提升智崴營運。整體而言，考量2019年新接訂單正向，法人預估智崴2020年每股盈餘將達10.18元，年增41%。

投顧法人認為，智崴2018年受惠於City Park大型訂單而拉升，2019年則是「多點齊鳴」帶動接單表現，整體設備訂單量明顯成長，這也顯示出智崴的遊戲設備在全球接受度持續提升，看好2020年營運將再創新高。（編輯：楊玫寧）1090102

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