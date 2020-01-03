捷流閥業今年營運看俏 法人估營收獲利有望創高

（中央社記者張建中台北3日電）工業閥門供應商捷流閥業將於6日上櫃，公司看好今年營運表現，中國、美國等石化和船舶產業閥門需求強勁。法人預期，捷流閥業今年營收與獲利可望同創歷史新高。

捷流閥業上櫃承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格新台幣95.51元，公開申購價78元，總計超過27萬人參與申購，申購過程凍結超過210億元資金，中籤率僅0.37%。

市場人士指出，若以1月2日興櫃收盤參考價格115.99元粗估，價差達37.99元，約48.71%。

捷流閥業去年前11月合併營收22億元，年增29.15%，超越前年全年水準。

法人預估，捷流閥業去年第4季營收可望較前年同期佳，去年度營收和獲利可望同創歷年新高，每股純益有機會接近8元。

展望今年，捷流閥業看好中國、美國等地石化和船舶產業閥門訂單需求，預期石化產業業績比重可望較目前的4成持續攀高。

捷流閥業透露，目前訂單能見度達6個月，將持續提升生產自給率，推升毛利率。

法人預期，受惠台塑美國公司新廠訂單增加、中國石化產業產能持續擴張、壓艙水處理系統需求增加及台商資金回流建廠等，捷流閥業今年營收可望再成長10%，續創歷史新高紀錄，獲利也有機會同創新高。（編輯：楊玫寧）1090103