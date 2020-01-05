藥華藥新藥出貨歐盟 12月營收年增7.6倍

（中央社記者吳家豪台北5日電）生技股藥華醫藥公布2019年12月營收新台幣1.99億元，年增7.6倍，主要受惠於治療真性紅血球增生症（PV）新藥出貨至歐盟；累計2019年營收3.06億元，年增10.65倍。

藥華藥表示，自主研發的新一代干擾素物藥物ropeginterferon alfa-2b （P1101） 於去年2月獲歐洲藥物管理局（EMA）核准授予PV藥證後，合作夥伴AOP公司隨即展開歐洲市場的推廣銷售，並在去年9月納入德國、奧利地藥價給付。藥華藥也分別於去年3月、5月及12月出貨歐盟夥伴AOP，帶動藥華藥去年全年營收。

藥華藥指出，由於歐盟地區的PV病患約有10萬餘名，隨著AOP的推廣，ropeginterferon alfa-2b （P1101）新藥的滲透度將逐步擴大。

展望2020年，藥華藥表示，在藥證布局與臨床試驗方面都將有階段性成果，將是營運起飛關鍵性的一年。在藥證布局方面，預計今年初將申請美國PV藥證，預計在年底獲得美國藥證。同時將申請韓國孤兒藥資格，而台灣PV藥證有機會在第2季獲得核可。

臨床試驗方面，藥華藥將展開美國和中國的血小板增生症（ET）三期臨床試驗，同時申請ET在台灣、韓國及日本三期臨床試驗。（編輯：郭萍英）1090105