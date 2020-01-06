捷流閥業每股78元掛牌上櫃 早盤大漲50%

捷流閥業6日上午舉行掛牌上櫃典禮，圖左4為捷流閥業董事長楊大中。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月6日

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）工業閥門供應商捷流閥業今天以每股78元掛牌上櫃，早盤最高來到117元，大漲50%。法人估今年業績可望成長1成，續創歷史新高，獲利衝高可期。

展望今年營運表現，公司看好中國、美國等地石化和船舶產業閥門訂單需求，預期石化產業業績比重可望較目前逾4成持續成長。

法人預估，捷流閥業去年第4季業績可望較前年同期佳，去年全年每股純益有機會接近8元，去年業績和獲利可望創歷年新高。

今年業績可望較去年成長10%，續創新高可期。今年獲利有機會高個位數年成長，衝高可期，受惠台塑美國公司新廠訂單增加、中國石化產業產能持續擴張、壓艙水處理系統需求增加、台商資金回流建廠等。

從訂單能見度來看，公司表示，未來6個月訂單能見度明確，持續提升生產自給率和毛利率表現。

法人預估，捷流閥業今年毛利率可望擴增，主要動能來自土城廠及桃園鑄造廠。

從產品和市場來看，捷流閥業主要供應蝶閥產品，占去年前3季整體業績比重約66%，公司側重亞洲市場，台灣業績占比約52%，中國大陸市場占比約26.6%。觀察生產布局，捷流閥業生產據點包括台北土城、桃園觀音以及中國大陸江蘇蘇州。

從客戶端來看，法人指出，捷流閥業主要合作夥伴包括BASF、MOBIL、SHELL、IHI、VEOLIA、SIEMENS、三菱重工、日立重工、神戶製鋼、台塑、奇美、長春化工、遠東紡織、中鋼、中油、中船等；主要客戶包括台塑集團、中鋼集團、長春集團等。

公司去年前3季稅後淨利2.2億元，較前年同期1.57億元增加39.7%，前3季每股稅後純益（EPS）6.18元，優於前年同期EPS 4.77元。去年前3季獲利已經超越前年全年，主要受惠美國頁岩油與天然氣產業以及中國煉化一體計畫石化產業，加上中國航運業脫硫裝置與壓艙水處理系統應用。（編輯：楊玫寧）1090106