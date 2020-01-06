膠原蛋白市場可期 雙美2020年營收看增15%

（中央社記者韓婷婷台北6日電）雙美生技經營權之戰落幕後，新團隊接手上任66天，董事長林齊國今天表示，著重企業文化落實、穩固基礎主軸，2020年營收目標設定15%成長，產品朝多元化發展，未來2至3年動能強。

雙美今年度爆發經營權之爭，10月股東臨時會上，以前雙美董事長蔡國洲為首的公司派，與以監察人典華學習長林齊國為首的市場派展開激烈攻防，最後由林齊國取得過半董監事席次取得經營權。

雙美今天舉行歲末年終媒體記者會，林齊國不諱言，自己在生技產業是完全外行，不過就如同當年從工程出身跨足餐飲業，靠著尊重專業，用心學習在連鎖餐飯業繳出亮眼成績。他強調「幾十年一路走來不一定專業，但用心才是專業」，站在外行的角度去經營，反而有好沒有壞，更能站在客人的立場去看事情，更客觀。

至於新任總經理林賴美枝也非生技產業出身，而是來自30年金融界歷練，轉戰生技業，林賴美枝以「為他人創造不可能的價值」為目標。

林齊國表示，雙美2019年前11月營收新台幣5.18億元、年增100.17%，約8成以上是來自於大陸地區的營收貢獻，回溯3年前的雙美膠原蛋白在大陸醫美市場是一片空白的。2017年底由双美北京子公司總經理林泉源親自率領團隊開拓新市場，目前產品市占率已是大陸首位。

林齊國看好未來大陸隨著人口老齡化及人均可支配收入提高，帶動微整形及醫美的市場高速成長發展，同時延攬年輕新血及更多合作夥伴加入雙美，林齊國樂觀看待2021年及2022年品牌及新市場效應將顯著發揮，帶動整體營運表現。新團隊將共同推進雙美膠原蛋白品牌Sunmax站上國際市場。

雙美中國執行董事林泉源表示，雙美膠原蛋白產品擁有中國藥監局（NMPA）械字號認證，目前在大陸市場占有率第1，看好未來大陸市場的潛力，將搶奪玻尿酸跟肉毒市場，透過擁有認證的MC32膠原美塑產品，全面搶攻美塑療法的市場份額。（編輯：楊凱翔）1090106