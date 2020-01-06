穩懋去年營收突破200億 5G帶動今年更旺

（中央社記者韓婷婷台北6日電）砷化鎵代工大廠穩懋公布12月營收新台幣22.91億元，月增0.1%，年增60.48%，全年營收首度突破200億元來到213.5億元，年增23.42%；穩懋表示，今年在5G需求帶動下將續創新高。

穩懋去年下半年營運急起直追，第4季單季營收衝上69.04億元，再創單季歷史新高，季增為8.15%，略優於先前預估成長5%至7%（mid-single digit），年成長率達63.83%。

展望今年第1季，穩懋表示，第1季為產業傳統淡季，加上工作天數較少，將較去年第4季下滑，不過相較去年同期肯定成長，且目前看來市場需求並沒有很大的反轉訊號，手機的銷售熱度也維持在一定的水準，預估今年第1季的淡季效應沒有過去明顯。

穩懋指出，5G對功率放大器（PA）製造商而言絕對是一個重要的動能，今年各大手機品牌均積極推出5G手機，隨著5G手機的滲透率拉高對PA需求絕對是正面發展。至於3D感測產品在非蘋陣營也陸續加入，根據研究機構預估，2018年至2023年間複合成長率超過3成，都是未來營運重要動能。

因為市場需求成長，穩懋去年宣布第4季啟動新一輪的產能擴增，預計增加5000片產能，將月產能從原先的3.6萬片進一步拉升到4.1萬片，規劃在今年第2季陸續投產貢獻營收，為旺季需求做準備，目前產能規劃時程仍按原先計劃進行。（編輯：張均懋）1090106