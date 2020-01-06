5G標金跨千億 謝繼茂：看不到收關跡象

（中央社記者江明晏台北6日電）5G競標標金跨過千億大關，中華電信董事長謝繼茂在尾牙時表示，目前看不到任何收關跡象，新的一年要把5G與轉型視為營運主軸，做好5G領先開台的準備。

5G競標第19天，標金跨過千億大關，總標金達到新台幣1004.95億元，其中黃金頻段3.5GHz標金達988.47億元，僅次於義大利與德國，為世界第3高。

謝繼茂今天在中華電尾牙致詞時表示，5G頻譜競標目前看不到任何結束與收關跡象，可能還要打幾天，中華電做好領先5G開台的準備，集全公司之力，也做好企客跟消客的創新服務，迎接5G。

中華電信表示，2020年全體員工將肩負起5G領先開台的重責大任，謝繼茂為激勵同仁，在2019年11月的董事會即通過2020年員工加薪方案，平均調幅3%。

中華電信指出，2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局；2019年中華電信投資的「將來銀行」順利取得純網銀執照，成為公司創新布局的一部份；「AIoT大平台」持續深耕物聯網應用；大數據、資安、人工智慧、SDN（軟體定義網路）與邊緣運算等技術也不斷精進。

中華電信總公司年終尾牙感恩餐會今天登場，席開120桌，共有近1200名員工參加，中華電為員工提供包括iPhone 11 Pro Max在內等超過600個獎項，謝繼茂領軍一級主管高唱「再出發」，炒熱現場氣氛。謝繼茂並勉勵同仁，新的一年要把5G與轉型視為營運主軸與目標，在5G浪潮中開創新局。

去年中華電信行動通訊品質持續獲國內外各獎項肯定，300M以上寬頻客戶數年成長率達103%，9月推出MOD自由選套餐也獲消費者喜愛，帶動每戶平均貢獻金額（ARPU）成長。（編輯：張均懋）1090106