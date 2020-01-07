聯詠OLED驅動IC出貨樂觀 外資目標價260元

（中央社記者吳家豪台北7日電）美系外資今天發布研究報告，看好驅動IC大廠聯詠近期動能轉強、OLED面板驅動IC出貨前景樂觀，上修今、明年每股盈餘預估值7%及2%，重申買進評等，目標價調高到260元。

聯詠股價今天上漲7.5元開出，盤中最高來到219.5元、漲幅超過4%，成交量逾6400張。

美系外資預估，聯詠去年第4季淨利將達新台幣20億元、每股盈餘（EPS）約3.26元，符合市場預期；今年第1季受惠於行動產品動能轉強、電視產品庫存回補，將帶動營運增溫。

考量聯詠在中國積極擴產、Android品牌廠擴大採用OLED（有機發光二極體）面板，美系外資認為OLED仍是聯詠2020年起主要成長動能，預期聯詠OLED面板驅動IC出貨今年將增加超過3倍，有望貢獻2020年營收約11%、2021年營收約16%。

針對全球觸控IC龍頭新思科技（Synaptics）日前宣布將以1.2億美元（約新台幣36億元）出售亞洲行動LCD、整合驅動暨觸控IC（TDDI）業務予北京清芯華創投資管理公司，可能對聯詠帶來潛在風險，美系外資分析，當前美中關係緊張，這項出售案恐面臨潛在挑戰，加上聯詠與晶圓代工廠聯電的關係穩固，預期新思的出售案對聯詠影響應該有限。

美系外資將聯詠2020年、2021年每股盈餘預估值調高7%及2%，分別為16.08元及17.23元，重申「買進」投資評等，目標價從240元上修到260元。（編輯：張良知）1090107