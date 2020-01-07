金管會准北富銀增設8家分行 近年一次增設最多

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天公布，核准北富銀增設8家分行及中信銀增設1家分行；其中北富銀是近年來一次增設分行數最多的銀行，其次為2018年上海商銀一次增設3家分行。

為提高金融機構增設分支機構的彈性及推動金融服務普及性，金融監督管理委員會已放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請。

金管會銀行局今天公布，2019年11月共有北富銀及中信銀提出要新申設分行，經考量最近分支機構裁撤情形，並衡酌整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及該等申請銀行財業務狀況後，分別核准北富銀增設8處及中信銀增設1處分行。

其中，北富銀一次申請增設8家分行，分別在桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣等區域，是近年來一次增設分行數最多的銀行；統計目前北富銀分行加總行共有127家，若增加後家數將達到135家。

信用合作社的部分，2019年5月金管會已核准2家信用合作社各申設1處分社，11月則未有信用合作社提出申請。

金管會統計，2017年核准增設24家分行，裁撤14家分行；2018年核准增設15家分行，裁撤15家分行；2019年核准增設11家分行，裁撤6家分行。

此外，金管會表示，截至去年11月底止，全台國銀分支機構總家數共有3404處，等於每10萬成年人平均可使用17家國銀分行。

金管會表示，現行國內金融分支機構的申設條件，可促進金融機構據點的發展，有助於落實普惠金融願景，金管會將督促金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，以利民眾享有便捷的金融服務。（編輯：張均懋）1090107