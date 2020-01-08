台電技能競賽登場 老將新血齊聚切磋技藝

為了鼓勵員工提升技術能力以及落實工作安全，台電第52屆技能競賽8日登場，參賽人數破千人，且不乏年輕面孔與即將退休的員工一同比拚，競賽包含配電、輸電等項目。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年1月8日

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）台電一年一度技能競賽今天登場，今年共有1071人參賽，其中30歲以下的年輕員工超過200名，與即將退休的員工一同比拚。台電董事長楊偉甫也親身上陣，體驗維修人員停電搶修作業。

電力行業高度仰賴專業技術，台電近年面臨大量退休潮，為了避免技術人才斷層窘境，除了持續廣招新血，也透過電業培訓、技能競賽等方式，傳承電業核心技能。

台電透過新聞稿指出，第52屆技能競賽於今天登場，共有1071人、來自全台74個單位參賽，參賽人數創10年來新高，其中有超過200名30歲以下員工參賽，更有61名是去年才加入台電的新血。

今年才23歲、來自花蓮區處的吳宜芯是活動中最年輕的女性選手。台電轉述，吳宜芯去年比賽曾獲優良獎，今年再度挑戰「配電地下電纜」競賽，為了繼續保持好成績，不僅利用空檔時間加緊練習，也向前輩請教技巧。

競賽包含配電、輸電、發電、電力調度等共30個項目，其中又配電事故搶修競賽最吸睛，模擬變壓器保護設備因故故障，參加選手必須全副武裝爬上8公尺高電桿，猶如「桿上蜘蛛人」，更換熔絲鏈開關。台電說，可藉此訓練員工能迅速排除事故、減少停電時間。

台電指出，為了加強調度人員應變能力，今天也舉辦配電調度中心模擬系統操作競賽，參賽者需在電腦上模擬配電變電所發生故障意外時，進行電力調度及事故處理。

此外，台電董事長楊偉甫也親身體驗維修人員停電搶修，也客串擔任一日總領班，與鐵塔作業人員合力完成架空輸電線路延線施工作業。（編輯：林孟汝）1090108

台電一年一度技能競賽8日登場，圖為今年才23歲、來自花蓮區處的吳宜芯，是活動中最年輕的女性選手，今年再度挑戰「配電地下電纜」競賽，不僅利用空檔練習，也向前輩請教技巧。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年1月8日