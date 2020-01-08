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元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

最新更新：2020/01/08 19:58

（中央社記者潘姿羽台北8日電）元大金控今天公布2019年獲利情況，全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率達10.12%，獲利再創新高，每股稅後純益（EPS）為1.76元。

元大金控指出，2019年旗下5家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長，整體經營規模顯著提升，其中元大證券、元大銀行獲利也都創下新高紀錄。

受惠股市創下逾29年新高，元大證券12月單月獲利9.16億元，較上月增加2.12億元；2019年各項業務表現亮眼，獲利91.02億元創新高，全年EPS則為1.57元。

元大銀行自結2019全年稅後純益為100.31億元，EPS 1.36元，均寫下歷年新高紀錄，不過12月單月獲利2.34億元，較11月衰退，主因是為了維持穩健授信資產品質，12月提列授信違約可能產生的呆帳損失，截至2019年底已足額提列。

元大金表示，元大銀行近3年放款結構調整、虛實通路整合、理財業務發展與合併綜效發揮良好，業務主軸以消費金融、企業金融、財富管理及數位銀行4大領域為組織發展方向，在國內中大型銀行中維持績優水準。

此外，元大人壽全年獲利9.10億元，元大期貨則持續深化國內外期權市場，自結2019全年稅後純益11.36億元，全年EPS 4.89元。（編輯：張均懋）1090108

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