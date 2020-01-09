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提升居住安全 內政部：去年危老與都更達535案

最新更新：2020/01/09 12:19

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）為提升民眾居住品質與安全，內政部近年力推危老重建及都市更新政策。內政部今天表示，民國108年危老重建與都市更新合計共有535案，較原定目標420案，超出115案。

內政部發布新聞稿表示，去年初提出危老重建申請320案、都市更新核定100案的目標都已達成。108年全年，危老申請案共有433案，為107年的3倍以上；都更核定案共102案，首次突破百案門檻。

對於危老重建快速成長的原因，內政部分析，在於法規提供簡便申請程序及最高1.4倍的容積獎勵。各地方政府也積極推動輔導機制，包括危老重建的輔導團、推動師及工作站，由專業人員深入老舊社區，與居民面對面溝通並給予協助。

內政部指出，「都市更新條例」於108年修法通過，今年地方的自治法規將逐步到位。最重要的工作是將審議事項儘可能明確化，引導都更審議會發揮爭議處理的功能，協助解決難關，讓都市更新不再遙遙無期。

關於各界關心危老重建時程獎勵將於109年5月屆滿，內政部也與各地方政府研商，預計提出修法，將建築容積的時程獎勵減半為5%，逐年遞減1個百分點；同時，新增規模獎勵，鼓勵擴大整合，續爭取最高10%的獎勵。

另外，內政部指出，現行條文規定危老重建案合併的鄰地不得超過原基地面積，影響周邊整合意願，或合併後反而產生難以利用的畸零地。這次修法草案也取消合併鄰地的面積限制，僅規範鄰地獲取容積獎勵及稅捐減免的面積上限。

內政部表示，改善居住環境的第一步要先了解自家的耐震能力，因此去年6月已將耐震初評的補助，從每棟6000至8000元，提高為1萬2000至1萬5000元，鼓勵有需求的民眾可向建築所在地的地方政府洽詢。若評估後發現有耐震疑慮，可趕快與左鄰右舍整合，透過危老重建或都市更新建造新家。（編輯：林淑媛）1090109

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