穩定2020大選供電 台電出動近2000人備戰

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）2020總統大選在即，台電表示，為確保各地投開票順利、儘速排除停電事故，台電將加派搶修人力，同時派員進駐中選會與選務中心，全台動員近2000人備戰。

2020總統暨立委選舉將在11日登場，台電今天發布新聞稿指出，將緊盯各選舉場所供電情形，選舉期間若有突發停電事故，會立即派員排除故障，儘速搶修復電，讓民眾安心投票。

台電已成立穩定供電應變小組，投票日當天將出動1970人備戰，包含各區處輪值巡修調度人力916名，以及增派1054名支援搶修人力，是平時輪值人力的2倍。

台電說，已加強維護中選會、各選情中心及投開票所的線路設備，同時，也通知各地選舉委員會加強檢查以及維修各自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機設備，確保投開票順利進行。

為了因應投票日突發狀況，台電將派員進駐中選會、選務中心及計票中心，直到計票結束，協助處理緊急停電事故。除了增派人力，台電也在各選務機關設置發電機待命，總共出動22具大型發電機與127個小型發電機。

台電說，會注意火力電廠及核能電廠運轉狀況，暫停例行性測試及非必要維護工作，維持各發電機組穩定供電，讓投票日當天供電無虞。（編輯：張均懋）1090109